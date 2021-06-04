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「返礼品で近江牛」を容認 ふるさと納税で滋賀の近江八幡市
滋賀県が「近江牛」を県内全市町でふるさと納税の返礼品として扱えるようにしたのは不当だとして、主要生産...
6月4日
「制服着替えは労働時間」と提訴 郵便局職員ら４４人が賠償求め
日本郵便近畿支社管内の郵便局職員ら４４人が、制服に着替える時間が労働時間と認められず割増賃金が支払わ...
在留延長後、雇用支援を要望 北海道在住のミャンマー人有志
北海道在住のミャンマー人有志が４日、道庁を訪れ、在留期限の延長後の雇用支援などを道に要望した。日本政...
国内最古の「跨線橋」歴史に幕 １１０年超、愛知のＪＲ半田駅
ＪＲ武豊線半田駅（愛知県半田市）の駅舎とホームをつなぐ１９１０年（明治４３年）１１月建造の「跨線橋」...
＜新型コロナ4日＞東京都で新たに472人が感染 死者4人
東京都は４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４７２人、死者が４人と報告されたと発表した。...
２大学が教員養成課程を共通化へ 金沢大と富山大、来年度から
金沢大と富山大が、小中高校や特別支援学校などの教員養成課程を共通化する計画を進めていることが４日、両...