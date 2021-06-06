栃木県庁

栃木県と宇都宮市は五日、新たに計二十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計六千四百七十五人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市十二人、小山市五人、鹿沼市三人、那須塩原市、栃木市、真岡市、足利市、上三川町各一人。

県は過去に陽性が判明していた十一人の変異株感染も明らかにした。県内の変異株の確認は計六百九十六人。 （小川直人）

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