栃木県庁
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田園が広がる足利市南部の県（あがた）町地区で農業の未来を見据えた挑戦が始まった。担い手不足で...
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＜新型コロナ＞栃木県で新たに13人感染
栃木県と宇都宮市は六日、新たに十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...
人命救助と初期消火に貢献 消防本部が感謝状 北岡さんと山下さん（群馬・みどり市）
佐野市内で四月に発生した住宅火災で、人命救助や初期消火に貢献した群馬県みどり市の介護施設職員...
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インスタフォトコン 4月受賞作 観光協会長賞・荒川さんら表彰 三写三様サクラ咲く
真岡市の公式インスタグラムのフォトコンテストで、「真岡の桜」をテーマにした四月分の受賞作品が...
6月5日
＜新型コロナ＞栃木県で23人が新規感染 変異株18人確認
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奥日光で運行している低公害バスの沿線の風景を紹介する企画展が、日光市の県立日光自然博物館で開...
6月4日