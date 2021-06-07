栃木県庁

栃木県と宇都宮市は六日、新たに十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計六千四百八十八人。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市五人、小山市三人、栃木市二人、下野市、鹿沼市、壬生町各一人。

また県は、既に陽性判明している七人から変異株を確認したと明らかにした。県内の変異株感染は計七百三人になった。

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