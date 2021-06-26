栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十五日、新たに二十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。二十二日公表分のうち一人の発生届の取り下げがあり、県内の感染確認は計六千九百二人となった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市十九人、鹿沼市三人、壬生町二人、小山市、佐野市、茂木町各一人。（小川直人）



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