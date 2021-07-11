海外から到着の１０人感染　のどの痛みや発熱

2021年7月11日 20時01分 （共同通信）
　厚生労働省は１１日、海外から羽田、成田、中部の各空港に到着した１０代未満～５０代の男女１０人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。４人に発熱やのどの痛みの症状があり、６人は無症状。
　厚労省によると、１０人はインドネシア、フィリピン、マルタ、米国、ロシアで行動歴があった。

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