厚生労働省は１１日、海外から羽田、成田、中部の各空港に到着した１０代未満～５０代の男女１０人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。４人に発熱やのどの痛みの症状があり、６人は無症状。

厚労省によると、１０人はインドネシア、フィリピン、マルタ、米国、ロシアで行動歴があった。



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