新型コロナ感染者165人の氏名や疑われる感染経路が書かれた資料、横浜市が報道各社に誤送信

2021年7月11日 21時18分
横浜市役所

横浜市役所

　横浜市は１１日、同日発表した新型コロナウイルス感染者１６５人の個人情報が含まれる資料を、報道各社にファクスで誤送信したと発表した。市は資料を回収し、関係者に説明して謝罪するとしている。
　市健康安全課によると、資料には感染者の氏名や住民登録区、疑われる感染経路などが書かれていた。報道各社に発表資料を送信する際、間違って送ったという。　（共同）
【関連記事】神奈川県で新たに389人の感染確認　ラグビートップリーグのチームがクラスターに

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

社会の新着

記事一覧