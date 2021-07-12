＜新型コロナ＞千葉県で新たに114人　変異株感染の60代女性死亡

2021年7月12日 17時21分
千葉県庁

千葉県庁

　千葉県内では１２日、新たに１１４人の新型コロナウイルスへの感染が確認され、県は変異株に感染していた県内居住の６０代女性１人の死亡を発表した。変異株への感染者の死亡は３４例目となった。
【関連記事】新型コロナ　ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

千葉の新着

記事一覧