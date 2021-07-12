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＜新型コロナ＞千葉県で180人感染 14日連続100人超え、市川市の児童福祉施設でクラスター
千葉県内では１３日、新たに１８０人の新型コロナウイルス感染が発表された。死者はゼロだったが、新規感染...
7月13日
金谷城跡を限定公開 里見氏と後北条氏の攻防最前線 「御城印」発行記念、19日も
富津市金谷で、東京湾に面し、戦国大名の居城として知られる金谷城跡が限定公開された。御城印発行...
鎌ケ谷市長選告示 新人4人立候補
現職市長の辞職に伴う鎌ケ谷市長選は十一日告示され、いずれも無所属新人で、元市議の芝田裕美さん（５９）...
旭市長選告示 4新人 被選挙数4 市議補選には9人
任期満了に伴う旭市長選は、十一日告示され、いずれも無所属新人で、元市議の高橋利彦さん（７８）、元高校...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに183人の感染確認 柏市の高齢者施設などでクラスター発生
千葉県内では１１日、新たに１８３人の新型コロナウイルス感染と、県内在住の７０代男性１人の死亡が発表さ...
7月11日
＜ひとキラリ＞マスターズ水泳 20年度世界ランキング ともに1位 船橋の田口涼也さん、岡光一樹さん 頂点の先 見据え前へ
各国の水泳選手が年間成績で競う「国際水泳連盟（ＦＩＮＡ）ワールドマスターズランキング」で、船橋市在住...