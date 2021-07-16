栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十五日、新たに十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計七千三百十一人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、佐野市、日光市、栃木市各二人、宇都宮市、さくら市、那須塩原市、下野市、那須町、市貝町、芳賀町各一人だった。（小川直人）

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