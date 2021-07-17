栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十六日、新たに二十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計七千三百三十七人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、小山市七人、宇都宮市五人、栃木市四人、東京都三人、鹿沼市二人、大田原市、真岡市、日光市、那須町、野木町各一人だった。（小川直人）

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