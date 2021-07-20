栃木県庁
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「かんぴょうレシピ」求む 栃木県の特産物をアピール 県組合がコンテスト 初めてSNSで
干瓢（かんぴょう）商業協同組合（伊沢茂理事長）は、「かんぴょうレシピコンテスト２０２１」の作...
7月20日
「住みよさ」ランキングで3位 全国50万人以上の都市 「安心度」「利便度」で高い数値
東洋経済新報社がまとめた二〇二一年版「都市データパック」によると、宇都宮市の「住みよさ」ランキングは...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに12人感染 鹿沼市の事業所でクラスター
栃木県と宇都宮市は十八日、新たに十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は...
7月19日
元教員バンド いま届けたい思い歌う 30年の節目 来月9日、足利でコンサート
足利市を拠点に活動する元小学校教員四人のアマチュアフォークバンド「４Ｗａｙｓ」が八月九日、足...
7月18日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡 48人感染
栃木県と宇都宮市は十七日、新たに四十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認...
新しい日光、発信 マークや動画作成 誘客や移住PR
日光市は新しい日光を発信する「ＮＥＷ ＤＡＹ，ＮＥＷ ＬＩＧＨＴ．日光」を始めた。知られてい...
7月17日