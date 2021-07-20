＜新型コロナ＞栃木県で新たに23人の感染確認

2021年7月20日 07時38分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は十九日、新たに二十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計七千四百二十人。
　県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市十人、鹿沼市六人、大田原市二人、足利市、栃木市、小山市、真岡市、壬生町各一人。
　また県は既に陽性判明している十二人からＬ４５２Ｒの変異株を確認したと明らかにした。県内での同変異株の確認は計三十五人。
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