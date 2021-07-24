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「解放を！」特別授業で支援者ら 日本映画大学出身のミャンマー人ジャーナリストが軍事政権に拘束
クーデターが起きたミャンマーで国軍に拘束された同国人で日本育ちの映像ジャーナリスト、モン・ティン・ダ...
7月24日
兵庫・丹波篠山市で工場火災 複数家屋に延焼か
２４日午後５時１５分ごろ、兵庫県丹波篠山市山内町で、「工場から出火している」と近隣住民から１１９番が...
五輪無観客でも1000円上乗せ 首都高「20分走って2000円以上」
東京五輪・パラリンピック期間中、首都高速道路は混雑緩和のため、東京都内の区間を午前6時～午後10時に...
五輪会場へつながる道 お台場「ラストマイル」歩いてみると…
開会式を終え、競技が本格化した東京五輪。各競技場周辺の駅から競技場の入り口まで観客が歩くはずだった「...
台風８号は２７日ごろ接近 五輪影響、沖縄７人けが
台風８号は２４日、南鳥島近海を北上した。２７日ごろに東北から東海の太平洋側に接近・上陸する見込み。東...
熱海土石流、生活再建本格化へ 発生３週間、８人行方不明
静岡県熱海市伊豆山の大規模土石流は２４日、発生から３週間。ライフラインの復旧に伴い、被災住民の一部は...