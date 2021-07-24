国内で３５７４人感染、８人死亡　新型コロナ

2021年7月24日 20時21分 （共同通信）
　国内で２４日、新たに３５７４人の新型コロナウイルス感染が確認された。内訳は東京１１２８人、神奈川５４７人、埼玉３４５人、大阪２８３人など。死者は沖縄で４人など計８人。
　厚生労働省によると、重症者は前日から５人増えて４３６人となった。神奈川で過去の感染者１人の取り下げがあった。

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