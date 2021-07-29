群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は二十八日、新型コロナウイルスに新たに計七十人が感染していると確認したと発表した。県四十九人、前橋十一人、高崎十人。県内の感染確認者は計八千四百四十七人。

県の四十九人は保健所別では館林十七人、太田十一人、伊勢崎四人、安中と桐生が各三人、渋川と藤岡が各二人、吾妻と利根沼田が各一人など。（池田知之）

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