群馬県庁
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＜TOKYO2020→21＞女子ソフト金 願い届く 高崎芸術劇場PVに120人「上野投手ご苦労さま」
東京五輪女子ソフトボール決勝の日本対米国戦があった二十七日夜、エース上野由岐子投手ら選手八人...
7月29日
前橋育英が延長戦制しV 5大会連続、甲子園へ＜高校野球・群馬＞
第１０３回全国高校野球選手権群馬大会の決勝が二十七日、前橋市の上毛新聞敷島球場であり、前橋育...
7月28日
＜新型コロナ＞群馬県で5月以来の50人超え
群馬県と前橋、高崎市は二十七日、新型コロナウイルスに新たに計五十二人が感染していると確認したと発表し...
富岡製糸場「西置繭所」 多目的ホールを有料貸し出しへ 来春から開始
富岡市は二十六日、世界文化遺産の富岡製糸場の国宝「西置繭所」内に整備した多目的ホールの有料貸...
7月27日
平和祈り、1.2メートルの巨大折り鶴 小中生ら50人挑戦
平和を願って折り鶴を作る催しが、桐生市東の織物参考館「紫（ゆかり）」で開かれ、小中学生の親子...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに26人感染
群馬県と前橋、高崎市は二十六日、新型コロナウイルスに新たに計二十六人が感染していると確認したと発表し...