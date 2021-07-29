首相、体操金メダル橋本に祝意　「素晴らしい演技」とツイート

2021年7月29日 08時56分 （共同通信）
　菅義偉首相は２９日、東京五輪の体操男子個人総合で金メダルを獲得した橋本大輝に、自身のツイッターで祝意を示した。「日本勢３大会連続となる金メダル、おめでとうございます。６種目、いずれも素晴らしい演技でした」と投稿した。

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