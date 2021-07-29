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菅首相の一日 7月28日（水）
【午前】７時５９分、官邸。敷地内を散歩。８時５１分、沖田芳樹内閣危機管理監、長谷川直之気象庁長官。１...
7月29日
米、駐留経費の負担増を要求 ８月初旬に実務者本格交渉
バイデン米政権が、２０２２年度から複数年度の在日米軍駐留経費負担（思いやり予算）に関して、水面下協議...
酒提供店への圧力要請は「民主主義を脅かす措置」 一橋大・江藤准教授に聞く
新型コロナウイルス禍でも酒の提供を続ける飲食店に対し、金融機関や酒類販売業者から「圧力」をかけること...
３票差当選を無効と裁決、三重 伊賀市議選で県選管
三重県選挙管理委員会は２８日、３月実施の同県伊賀市議選（定数２２）で、落選者と３票差で最下位当選した...
7月28日
西村担当相が酒類提供の制限巡り陳謝 政府と与党がコロナ対策で連絡会議
政府・与党は２８日、新型コロナウイルス対策に関する連絡会議の初会合を国会内で開いた。飲食店への酒類提...
「15分外出ルール」実は60分までOK ホテル警備員向けマニュアルあった
東京五輪・パラリンピック大会組織委員会が、入国後１４日以内の大会関係者に外出を例外的に認めていた問題...