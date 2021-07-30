【午前】７時５２分、官邸。敷地内を散歩。８時５９分、米誌ニューズウィークのオンラインインタビュー。９時４７分、大谷直人最高裁長官。１０時１１分、和泉洋人首相補佐官、国土交通省の藤井直樹国交審議官、上原淳鉄道局長、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の河内隆理事長、水嶋智副理事長。３１分、中島淳一、氷見野良三新旧金融庁長官、同庁の天谷知子、森田宗男新旧金融国際審議官、開出英之、由木文彦新旧復興庁事務次官、総務省の黒田武一郎事務次官、山下哲夫、長屋聡新旧総務審議官、竹内芳明総務審議官、佐々木祐二、吉田真人新旧総務審議官、内藤尚志、横田真二新旧消防庁長官、財務省の矢野康治、太田充新旧事務次官、神田真人財務官、大鹿行宏、可部哲生新旧国税庁長官、新井ゆたか農林水産審議官、天羽隆、本郷浩二新旧林野庁長官、神谷崇、山口英彰新旧水産庁長官、経済産業省の多田明弘事務次官、広瀬直、田中繁広新旧経産審議官、森清、糟谷敏秀新旧特許庁長官、角野然生中小企業庁長官、国交省の山田邦博、栗田卓也新旧事務次官、吉岡幹夫技監、石田優、野村正史新旧国交審議官、和田浩一観光庁長官、環境省の正田寛、近藤智洋新旧地球環境審議官、鈴木敦夫防衛装備庁長官。

【午後】１時５４分、武田良太総務相。４時５７分、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国交相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。６時４０分、報道各社のインタビュー。４７分、衆院第２議員会館。７時４４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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