東京五輪は３０日、柔道女子７８キロ超級の 素根輝 （ そねあきら ） （２１）＝パーク２４＝が決勝でイダリス・オルティス（キューバ）を下し、今大会の日本勢１６個目の金メダルを獲得した。

これまで夏季五輪の１大会最多金メダルは、１９６４年東京大会と２００４年アテネ大会の１６個だった。３０日は、フェンシングの男子エペ団体が決勝に進んでおり、最多を更新する可能性がある。

メダル総数は前回のリオ五輪の４１個が最多で、今大会で日本はここまで計２７個を獲得している。

◆今大会ここまでの日本の金メダル

柔道 素根輝（女子78キロ超級）

体操 橋本大輝（男子個人総合）

ソフトボール

柔道 ウルフ・アロン（男子100キロ級）

柔道 高藤直（男子60キロ級）

柔道 阿部一二三（男子66キロ級）

柔道 大野将平（男子73キロ級）

柔道 永瀬貴規（男子81キロ級）

柔道 阿部詩（女子52キロ級）

柔道 新井千鶴（女子70キロ）

柔道 浜田尚里（女子78キロ）

スケートボード 堀米雄斗（男子ストリート）

スケートボード 西矢椛（女子ストリート）

競泳 大橋悠依（女子200m個人メドレー）

競泳 大橋悠依（女子400m個人メドレー）

卓球 水谷隼/伊藤美誠（混合ダブルス）