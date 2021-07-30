＜新型コロナ＞埼玉県で新たに853人感染　3日連続で800人超え

2021年7月30日 18時19分
　埼玉県内では３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者８５３人が発表された。３日連続で８００人を超えた。
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