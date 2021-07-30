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「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」どう違う？ 首都圏3県など緊急事態宣言発令
緊急事態宣言下の東京都で新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、周辺の県でも新規感染者が急増...
7月30日
＜新型コロナ＞3県で緊急事態要請 「これまでの対応、限界」大野知事、強い危機感
新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、埼玉県は二十九日、千葉、神奈川両県とともに緊急事態宣言...
現役運転士らが撮った写真を厳選「鉄道カード」を限定販売…社員撮影ならではのプレミアムカードも JR東日本大宮支社
ＪＲ東日本大宮支社は、現役運転士らが撮影した写真を厳選した「鉄道カード」の限定販売を３１日か...
新井選手「金」 地元・寄居が祝福 練習相手「投げられたかいがあった」
２８日の東京五輪柔道女子７０キロ級で金メダルに輝いた新井千鶴選手（２７）＝三井住友海上＝の地...
＜新型コロナ＞埼玉県で864人が感染 ２日連続で800人超 過去２番目
埼玉県内では２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者８６４人が発表された。２日連続で８００人...
7月29日
浦学 打ち勝った 着々加点、14回目甲子園＜高校野球・埼玉＞
第１０３回全国高校野球選手権県大会の決勝が二十八日、さいたま市の県営大宮公園野球場であり、浦...