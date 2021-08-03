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宮脇昭さん（みやわき・あきら＝地球環境戦略研究機関・国際生態学センター終身名誉センター長、横浜国立大...
8月3日
ダスティー・ヒルさん死去 米ロックバンド「ＺＺトップ」のベーシスト
ダスティー・ヒルさん（米ロックバンド「ＺＺトップ」のベーシスト） 米メディアによると、米南部テキサス...
8月1日
伊藤京子さん死去 ソプラノ歌手
伊藤京子さん（いとう・きょうこ＝ソプラノ歌手、本名長谷川京＝はせがわ・きょう）２５日死去、９...
7月31日
黒川武さん死去 総評元議長
黒川武さん（くろかわ・たけし＝総評元議長）２８日死去、９３歳。群馬県出身。葬儀・告別式は近親者のみで...
三木美智子さん死去 三木亨自民党参院議員の母
三木美智子さん（みき・みちこ＝三木亨自民党参院議員の母）２５日死去、８６歳。福岡県出身。葬儀・告別式...
武腰敏昭さん死去 陶芸家、金沢学院大名誉教授
武腰敏昭さん（たけごし・としあき＝陶芸家、金沢学院大名誉教授）２８日、大腸がんのため死去、８１歳。石...