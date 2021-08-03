aminさん死去　歌手

2021年8月3日 07時25分
　aminさん（アミン＝歌手、本名巫慧敏＝ウー・ホイミン）７月２９日、病気のため死去、４８歳。中国・上海生まれ。葬儀・告別式は近親者で行った。
　中国・上海でアイドルとして活動。１９歳で来日し、サントリーのウーロン茶のＣＭソング「大きな河と小さな恋」で注目を集めた。０５年の愛知万博（愛・地球博）で松任谷由実さんとのユニットのメンバーとしてファイナルテーマソングを歌い、ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場した。

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