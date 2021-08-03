缶文雄さん死去　元芦森工業社長

2021年8月3日 08時07分
　缶文雄さん（ほとぎ・ふみお＝元芦森工業社長）７月３０日、病気のため死去、７９歳。葬儀・告別式は既に執り行った。喪主は長男振太郎（しんたろう）さん。

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