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八巻謙一さん（やまき・けんいち＝元東京都民銀行＜現きらぼし銀行＞副頭取）７月２３日死去、７４歳。告別...
8月3日
aminさん死去 歌手
aminさん（アミン＝歌手、本名巫慧敏＝ウー・ホイミン）７月２９日、病気のため死去、４８歳。...
宮脇昭さん死去 地球環境戦略研究機関・国際生態学センター終身名誉センター長、横浜国立大名誉教授、植物生態学
宮脇昭さん（みやわき・あきら＝地球環境戦略研究機関・国際生態学センター終身名誉センター長、横浜国立大...
ダスティー・ヒルさん死去 米ロックバンド「ＺＺトップ」のベーシスト
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8月1日
伊藤京子さん死去 ソプラノ歌手
伊藤京子さん（いとう・きょうこ＝ソプラノ歌手、本名長谷川京＝はせがわ・きょう）２５日死去、９...
7月31日
黒川武さん死去 総評元議長
黒川武さん（くろかわ・たけし＝総評元議長）２８日死去、９３歳。群馬県出身。葬儀・告別式は近親者のみで...