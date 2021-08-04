【午前】７時５５分、官邸。敷地内を散歩。９時６分、自民党本部。３３分、同党役員会。５６分、官邸。１０時１分、閣議。１２分、萩生田光一文部科学相。２０分、武田良太総務相。５７分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬総合外交政策局長、市川恵一北米局長、防衛省の島田和久事務次官、増田和夫防衛政策局長。

【午後】０時、山口那津男公明党代表と会食。１時３６分、迫井正深厚生労働省医政局長。２時２０分、小泉進次郎環境相。３時２分、中川俊男日本医師会会長、福井トシ子日本看護協会会長、猪口雄二全日本病院協会会長らと意見交換。田村憲久厚労相、西村康稔経済再生担当相同席。４０分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。４時３分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。１２分、滝沢内閣情報官。５時１分、気候変動対策推進のための有識者会議。６時３５分、衆院第２議員会館。７時１７分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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