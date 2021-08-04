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人手不足で容体確認遅れ…患者の苦情で職員の精神的負担懸念も 埼玉県内の保健所、苦境訴え＜新型コロナ＞
新型コロナウイルス患者の急増で、健康確認や感染経路の調査を担う保健所の負担が増している。埼玉県内の保...
8月4日
「被爆敷石」に非核の願い 広島原爆忌前に所沢市職員が献花
所沢市役所の職員が三日、市役所玄関前の広場で、被爆した広島市役所旧庁舎の敷石に献花した。
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「戦時中と同じ」「責任感強い子ほど疲弊」…埼玉県のツイート「子どもが感染防止リーダー」に批判殺到
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令を受け、子どもたちに家庭内の「感染防止リー...
8月3日
＜新型コロナ＞埼玉県で過去最多の1053人感染 さいたま市の認可保育施設で9人のクラスター
埼玉県内では３日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０５３人が発表された。１日当たりの新規感...
パラリンピック聖火リレーの公道走行中止 埼玉県
埼玉県は3日、県内で19日に予定していた東京パラリンピックの聖火リレーの公道走行を中止すると発表した...
＜新型コロナ＞埼玉県内の高齢者のワクチン接種「目標は達成」 2回目完了 7月末時点で71.4％
新型コロナウイルスワクチン接種で、埼玉県内の六十五歳以上の二回目完了の割合が、七月末時点で７１・４％...