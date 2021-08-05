【午前】７時５２分、官邸。敷地内を散歩。９時２１分、平田竹男内閣官房東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。１０時１分、交通安全対策に関する関係閣僚会議。３０分、小野日子内閣広報官、小林史明内閣府大臣補佐官。１１時、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、納冨中情報本部長。２０分、本清耕造外務省軍縮不拡散・科学部長、樽見英樹厚生労働事務次官。

【午後】０時５３分、河野太郎行政改革担当相。５８分、和泉洋人首相補佐官、福島靖正厚労省医務技監加わる。１時３０分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相。５３分、下村博文自民党政調会長。２時３１分、新型コロナウイルス感染症対策の進捗（しんちょく）に関する関係閣僚会議。３時２３分、小渕優子自民党沖縄振興調査会長らから提言書受け取り。５８分、エストニアのカリユライド大統領と会談。４時３１分、国家安全保障会議。５時１９分、田村憲久厚労相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、福島厚労省医務技監。７時１０分、報道各社のインタビュー。２１分、衆院第２議員会館。８時１８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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