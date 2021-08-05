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本郷直樹さん死去 歌手、俳優
本郷直樹さん（ほんごう・なおき＝歌手、俳優、本名奥野芳博＝おくの・よしひろ）２日、心筋梗塞の...
8月5日
中井千之さん死去 上智大名誉教授、ドイツ文学
中井千之さん（なかい・ちゆき＝上智大名誉教授、ドイツ文学）１日、老衰のため死去、９２歳。神戸市出身。...
伊藤修一さん死去 元一般社団法人共同通信社専務理事
伊藤修一さん（いとう・しゅういち＝元一般社団法人共同通信社専務理事）７月３０日、くも膜下出血のため死...
田島良昭さん死去 長崎県諫早市の社会福祉法人「南高愛隣会（なんこうあいりんかい）」顧問、最高検参与
田島良昭さん（たしま・よしあき＝長崎県諫早市の社会福祉法人「南高愛隣会（なんこうあいりんかい...
8月4日
八巻謙一さん死去 元東京都民銀行＜現きらぼし銀行＞副頭取
八巻謙一さん（やまき・けんいち＝元東京都民銀行＜現きらぼし銀行＞副頭取）７月２３日死去、７４歳。告別...
8月3日
缶文雄さん死去 元芦森工業社長
缶文雄さん（ほとぎ・ふみお＝元芦森工業社長）７月３０日、病気のため死去、７９歳。葬儀・告別式は既に執...