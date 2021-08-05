＜新型コロナ＞埼玉県で1235人感染　3日連続最多更新

2021年8月5日 18時36分
　埼玉県内では５日、新型コロナウイルスの新たな感染者が過去最多の１２３５人発表された。最多の更新は３日連続。死者１人も発表された。
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