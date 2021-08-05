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「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」どう違う？ 茨城、栃木、群馬、静岡にもまん延防止
緊急事態宣言下の東京都で新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、周辺の県でも新規感染者が急増...
8月5日
＜つなぐ 戦後76年＞広島の惨状、記憶を 被爆体験者の絵画展 所沢から県内巡回 「核兵器禁止、考える機会に」
原爆投下後の広島を被爆体験者が描いた「原爆絵画展」（東京新聞さいたま支局など後援）が四日、所...
埼玉県内の病床使用率「6割」目前 入院対象の絞り込みも 重症者限定には慎重
新型コロナウイルスの感染急拡大で、埼玉県内の医療提供体制が切迫している。県は、入院を重症者や...
川や低山のレジャー 「大丈夫」過信ダメ 県警、ツイッターで呼び掛け
埼玉県内で山岳遭難や水難事故が増えていることを受け、県警地域総務課はツイッター＝写真＝で注意...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1200人感染 過去最多を更新
埼玉県では４日、新型コロナウイルスの新たな感染者１２００人が発表された。１日当たりでは３日...
8月4日
人手不足で容体確認遅れ…患者の苦情で職員の精神的負担懸念も 埼玉県内の保健所、苦境訴え＜新型コロナ＞
新型コロナウイルス患者の急増で、健康確認や感染経路の調査を担う保健所の負担が増している。埼玉県内の保...