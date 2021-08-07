ＮＹ円、１１０円前半

2021年8月7日 06時34分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比４５銭円安ドル高の１ドル＝１１０円１８～２８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７５７～６７ドル、１２９円５６～６６銭。
　朝方発表の７月の米雇用統計で非農業部門の就業者数の増加幅が市場予想を上回り、円売りドル買いが優勢となった。

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