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ＮＹ株最高値、１４４ドル高 米雇用情勢の改善で
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１４４・２６ドル...
8月7日
あいまい契約「シフト」の穴 休業補償求め、司法の場に続々政府も補償義務指針示さず
＜コロナ禍 どう守る 仕事 暮らし＞
飲食店のパートなどシフト制で働く非正規労働者が、勤務先の...
コロナ禍で追い詰められUber配達員に…若手監督が自撮りで実態伝えるドキュメンタリー映画「東京自転車節」
新型コロナウイルス禍で収入がゼロに。でも地元・山梨県に仕事はない。大学時代の奨学金５５０万円...
ＮＹ株、一時最高値 雇用情勢の改善を好感
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まり、前日終値からの...
8月6日
米、７月就業者数９４万人増 失業率も改善、経済再開で
【ワシントン共同】米労働省が６日発表した７月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感...
ＮＹ円、１１０円近辺
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比２５銭円安ドル高の...