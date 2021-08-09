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参道に風鈴 夏の涼 唐沢山神社に500個連なる 29日まで参拝者ら癒やす音色
平安時代の武将、藤原秀郷をまつる佐野市富士町の唐沢山神社で、郷土工芸品「天明鋳物」で作った風...
8月9日
＜新型コロナ＞1人死亡 98人感染
栃木県と宇都宮市は八日、新たに九十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は...
＜つなぐ 戦後76年＞沖縄県民守るため奔走 宇都宮市出身の内務官僚・荒井退造 市内で足跡紹介する展覧会
太平洋戦争末期、宇都宮市出身で内務官僚として沖縄に派遣され、知事を支えて県民の命を守るために...
8月8日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに164人感染 真岡市やさくら市でクラスター
栃木県と宇都宮市は七日、新たに百六十四人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計九千二...
手作りシトラスリボン配布 足利市のワクチン接種会場
公益社団法人足利市シルバー人材センターの女性部会「シルモア」に所属する６０〜７０代の会員８人...
「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」どう違う？ 茨城、栃木、群馬、静岡にもまん延防止
緊急事態宣言下の東京都で新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、周辺の県でも新規感染者が急増...