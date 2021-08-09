作新、宿舎入り30人　PCR検査で陰性　高野連発表

2021年8月9日 07時24分
　日本高野連は八日、第１０３回全国高校野球選手権大会の大会前のＰＣＲ検査で、部員が陽性判定を受けた栃木県代表の作新学院について、宿舎入りした三十人を対象に六日に検査し、全員陰性が確認されたと発表した。

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