菅首相の一日 8月10日（火）
2021年8月11日 07時39分
【午前】７時２６分、官邸。敷地内を散歩。８時３０分、バイデン米大統領夫妻と電話会談。９時４７分、報道各社のインタビュー。１０時１分、閣議。１４分、小泉進次郎環境相。１６分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相。４７分、川本裕子人事院総裁から人事院勧告。５５分、沖田芳樹内閣危機管理監、滝沢裕昭内閣情報官、大石吉彦警察庁警備局長、船越健裕外務省アジア大洋州局長、奥島高弘海上保安庁長官、深沢雅貴防衛省統合幕僚監部総括官。１１時１５分、橋本聖子東京五輪・パラリンピック組織委員会会長、山下泰裕日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）会長らの表敬。
【午後】３時２０分、東京パラリンピック日本代表選手団に向けたビデオメッセージ収録。３９分、阿達雅志首相補佐官。４時７分、滝崎成樹官房副長官補、滝沢内閣情報官。１０分、滝沢内閣情報官。１５分、武田良太総務相。４５分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。６時３０分、衆院第２議員会館。７時１１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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