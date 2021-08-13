国内の新規感染、初の２万人超え　最多を更新

2021年8月13日 18時13分 （共同通信）
　マスク姿で東京・新宿を歩く人たち＝１３日午後

　マスク姿で東京・新宿を歩く人たち＝１３日午後

  • 　マスク姿で東京・新宿を歩く人たち＝１３日午後
  • 　東京都心と国立競技場
　国内で１３日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者が初めて２万人を超え、最多を更新した。

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