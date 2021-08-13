Ｊ１、Ｇ大阪が清水に競り勝つ　初出場の山見がゴール

2021年8月13日 21時17分 （共同通信）
　清水―Ｇ大阪　後半、先制ゴールを決めるＧ大阪・山見（右）＝アイスタ

　清水―Ｇ大阪　後半、先制ゴールを決めるＧ大阪・山見（右）＝アイスタ

　明治安田Ｊ１第２４節第１日（１３日・ＩＡＩスタジアム日本平＝１試合）Ｇ大阪はリーグ戦初出場の山見がゴールを決め、清水に１―０で競り勝った。連敗を２で止め、勝ち点２９とした。清水は４試合勝利がなく、勝ち点２４のまま。

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