清水―Ｇ大阪 後半、先制ゴールを決めるＧ大阪・山見（右）＝アイスタ
関連キーワード
PR情報
自宅療養、７万４０６３人に増加 病床使用ステージ４は１７都府県
厚生労働省は１３日、新型コロナウイルス感染による全国の自宅療養者が１１日午前０時時点で７万４０６３人...
8月13日
地下食品売り場を入場制限へ 高島屋、大丸松坂屋百貨店、そごう・西武など 宣言の地域中心
高島屋や大丸松坂屋百貨店、そごう・西武など百貨店各社は１３日、東京や大阪など緊急事態宣言の発令地域を...
ウィシュマさん死亡問題で支援団体が5万筆の署名を提出 再発防止の徹底と映像の全面開示を求める
名古屋出入国在留管理局（名古屋市）の施設に収容中のスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん＝当時（...
新型コロナ ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウイル...
＜新型コロナ＞埼玉県で過去最多の1696人感染 大宮双愛病院でクラスター
埼玉県内では１３日、新型コロナウイルスの新たな感染者１６９６人が発表された。１日当たりの発表...
菅首相 緊急事態宣言の対象拡大を来週協議へ 東京など8月中の困難困難
菅義偉首相は新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、来週中に緊急事態宣言の対象地域拡大を含め関...