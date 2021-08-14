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菅首相の一日 8月13日（金）
【午前】１０時４分、官邸。３９分、棚橋泰文防災担当相、沖田芳樹内閣危機管理監、榊真一内閣府政策統括官...
8月14日
政府、中国にらみ防衛費増額 中期防を前倒し改定へ
政府は、防衛装備や部隊編成の整備目標などを定める現行の２０１９～２３年度「中期防衛力整備計画（中期防...
公明党の遠山元議員側に現金か 公庫融資の仲介依頼した元顧問
公明党の遠山清彦元衆院議員（５２）＝２月に議員辞職＝の当時の秘書らが違法な融資仲介に関わったとされる...
政府、緊急宣言拡大を来週協議 東京など月末解除は困難視
菅義偉首相は新型コロナ感染症の全国的な拡大を受け、来週中に緊急事態宣言の対象地域拡大を含め関係閣僚と...
8月13日
知事会、政府のコロナ対策批判 「功を奏さず」と緊急声明
全国知事会は１３日、緊急声明を発表し、新型コロナウイルスの感染急拡大について「個別の都道府県や自治体...
菅首相 緊急事態宣言の対象拡大を来週協議へ 東京など8月中の困難困難
菅義偉首相は新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、来週中に緊急事態宣言の対象地域拡大を含め関...