＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1800人感染　過去最多を更新

2021年8月14日 18時25分
　埼玉県内では１４日、新型コロナウイルスの新たな感染者１８００人が発表された。１日当たりの発表数としては過去最多。８０代男性１人の死亡も発表された。
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