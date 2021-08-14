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＜新型コロナ＞茨城県で391人の新規感染、2日連続で最多更新 水戸刑務所でクラスター
茨城県と水戸市は１４日、新たに３９１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日に公表する感染者...
8月14日
山中竹春氏、小此木八郎氏が横一線で競り合う 4選を目指す林文子氏が追う展開＜横浜市長選＞
２２日投開票の横浜市長選は終盤戦に入り、立憲民主党推薦の横浜市立大元教授山中竹春氏（４８）と前国家公...
＜新型コロナ＞静岡県で最多379人が新規感染 3日連続で更新
静岡県内では十三日、新型コロナウイルスの感染者が三百七十九人確認され、三日連続で最多を更新した。感染...
熱海土石流 市、16日に警戒区域設定 被災者の生活再建手厚く
熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害で市は十三日、災害対策基本法に基づく警戒区域を十六日に設定すると...
国内最古の巨大サケ化石確認 碓氷川沿岸の1100万年前の地層 北米の絶滅種、上顎先端の鋭い歯
安中市の碓氷川沿岸に広がる約１１００万年前の地層から約２０年前に見つかったサケの化石が、サケ...
風鈴に「収束」願い 桐生・宝徳寺、涼の音色3000個
願い事を書いた短冊を風鈴につるす「風鈴まつり」が、桐生市川内町の宝徳寺で開かれている。鮮やか...