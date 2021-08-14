ロ４―２オ（１４日）　ロッテ・美馬が４勝目

2021年8月14日 20時48分 （共同通信）
　オリックス戦に先発したロッテ・美馬＝ＺＯＺＯマリン

　オリックス戦に先発したロッテ・美馬＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテは０―２の二回に荻野の適時打や、藤原の３号２ランなどで４点を奪って逆転。美馬が５回２失点と粘り、５月２９日以来の４勝目を挙げた。六回以降は小刻みな継投で逃げ切った。オリックスは田嶋が二回に打ち込まれた。

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