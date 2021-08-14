楽天が４連勝した。４―４の七回に鈴木大の犠飛と暴投で２点を勝ち越し、八回に岡島の適時二塁打で加点。３番手で好救援の酒居が３勝目、松井が２４セーブ目を挙げた。西武は救援陣が踏ん張れず、反撃も及ばなかった。

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