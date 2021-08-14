Ｊ１、首位川崎は柏とドロー　浦和と札幌は勝利

2021年8月14日 21時44分 （共同通信）
　柏―川崎　前半、競り合う柏・古賀（左）と川崎・家長＝三協Ｆ柏

　柏―川崎　前半、競り合う柏・古賀（左）と川崎・家長＝三協Ｆ柏

  • 　柏―川崎　前半、競り合う柏・古賀（左）と川崎・家長＝三協Ｆ柏
  • 　浦和―鳥栖　前半、先制ゴールを決め、大喜びの浦和・明本（１５）。上は江坂＝浦和駒場
  • 　札幌―ＦＣ東京　後半、決勝ゴールを決める札幌・青木。ＧＫ波多野＝札幌ドーム
　明治安田Ｊ１第２４節第２日（１４日・三協フロンテア柏スタジアムほか＝４試合）首位の川崎は柏と０―０で引き分け、連勝が４で止まった。川崎の無得点は今季初。開幕から負けなしで勝ち点は６２。浦和は江坂がＰＫで決勝点を奪い、鳥栖に２―１で競り勝った。
　札幌は３―２でＦＣ東京に勝利。仙台―横浜ＦＣは０―０で引き分けた。広島―神戸は大雨の影響で中止となった。

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