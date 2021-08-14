神９―３広（１４日）　阪神、サンズと大山が２本塁打

2021年8月14日 21時43分 （共同通信）
　４回阪神２死一、二塁、サンズが左越えに２打席連続本塁打となる３ランを放つ＝京セラドーム

　４回阪神２死一、二塁、サンズが左越えに２打席連続本塁打となる３ランを放つ＝京セラドーム

　阪神が連敗を３で止めた。二回に梅野の右前打で追い付き、近本の犠飛で勝ち越し。三回にソロのサンズが四回に１９号３ラン、七回は大山の２打席連発のソロなどで突き放した。先発の二保が移籍後初勝利。広島は５連勝でストップ。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧