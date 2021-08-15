久保建英は開幕戦に途中出場　スペイン１部リーグ

2021年8月15日 08時57分 （共同通信）
　ベティス戦の後半、途中出場し競り合うマジョルカの久保建英（右）＝パルマデマジョルカ（共同）

　ベティス戦の後半、途中出場し競り合うマジョルカの久保建英（右）＝パルマデマジョルカ（共同）

　サッカーのスペイン１部リーグで１４日、レアル・マドリードからの期限付き移籍で２季ぶりにマジョルカに加入した久保建英は、ホームで行われたベティスとの開幕戦に１―１の後半１６分から出場した。試合はそのまま引き分けた。
　アラベス入りした原大智は、ホームにＲマドリードを迎えた今季初戦でベンチ入りしたが出番はなかった。チームは１―４で敗れた。（共同）

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