ノースアジア大明桜４―２帯広農　風間が１０奪三振で完投

2021年8月15日 13時26分 （共同通信）
　帯広農戦に先発したノースアジア大明桜の風間＝甲子園

　帯広農戦に先発したノースアジア大明桜の風間＝甲子園

　ノースアジア大明桜の風間は、１４０キロ台後半の真っすぐに鋭い変化球を織り交ぜて、１０奪三振。７安打に抑え、２失点完投した。打線はエースを援護。１点を追う五回に石田一の適時打と真柴の２点適時打で３点を挙げて、逆転した。
　帯広農は打線が食らいつき、三、四回に得点。先発の佐藤大も粘ったが、五回に制球が甘くなったところを狙われた。

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