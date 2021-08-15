巨人が３連勝した。一回に坂本の１２号ソロで先制し、三回にウィーラーの２点適時打、四回に大城のソロで加点した。救援陣が無失点で逃げ切り２番手の今村が３勝目。中日は小笠原が４回４失点と崩れ今季初の６連敗を喫した。

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