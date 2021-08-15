巨４―２中（１５日）　巨人が３連勝

2021年8月15日 17時21分 （共同通信）
　１回、先制ソロを放ち、ナインに迎えられる巨人・坂本＝東京ドーム

　１回、先制ソロを放ち、ナインに迎えられる巨人・坂本＝東京ドーム

　巨人が３連勝した。一回に坂本の１２号ソロで先制し、三回にウィーラーの２点適時打、四回に大城のソロで加点した。救援陣が無失点で逃げ切り２番手の今村が３勝目。中日は小笠原が４回４失点と崩れ今季初の６連敗を喫した。

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