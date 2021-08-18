森山裕氏

自民党の森山裕国対委員長は１８日、自民、公明両党幹事長らと１７日昼に計５人で会食した対応を巡り、立憲民主党の安住淳国対委員長との国会内での会談で釈明した。国民に対し４人以下での実施を求める政権の呼び掛けから逸脱しており「配慮が足りなかった」と述べた。

安住氏は「国民が政治を見る目は厳しい。お願いと違う形での実施は、あってはならない」と語った。



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