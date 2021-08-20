全日本学童野球　久本ブルーエンジェルス敗退

2021年8月20日 07時27分
ベスト１６入りならず悔し泣きする久本ブルーエンジェルスナイン

ベスト１６入りならず悔し泣きする久本ブルーエンジェルスナイン

　高円宮賜杯第４１回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント（全日本軟式野球連盟、東京新聞など主催）は十九日、新潟市のＨＡＲＤ　ＯＦＦ　ＥＣＯスタジアム新潟など６会場で、２回戦の１６試合があり、前回準優勝の茎崎ファイターズ（茨城）が順当に勝ち上がった。
　関東勢は青梅スピリッツ（東京）、宝木ファイターズ（栃木）、昭和イーグルス（群馬）も勝利。前回４強の豊上（とよがみ）ジュニアーズ（千葉）はタイブレークの延長戦を制した。久本ブルーエンジェルス（神奈川）は惜しくも敗れた。
　茎崎ファイターズは投打がかみ合った。二回には川下智也選手（６年）が右翼フェンスを軽々と越える特大の同点アーチ。「全国大会で打ててうれしい」と跳びはねるようにダイヤモンドを一周した。
　二十日は３回戦８試合の予定。　（加藤健太）
　▽２回戦
多賀少年ク（滋賀）　２０−５　井原アローズＪｒ（岡山）　　　
　　
茎崎ファイターズ（茨城）　９−２　大崎ジュニアドラゴン（宮城）
岩見沢南ビクトリー（北海道）　９−２　ＳＮＳク（山梨）
南観マリナーズスポーツ少年団（広島）　７−６　有馬ク（三重）
レンジャーズ（山形）　６−５　飯山少年ク（香川）
長曽根ストロングス（大阪）　１７−０　出雲北スポーツ少年団（島根）
青梅スピリッツ（東京）　５−３　東風平星（沖縄）
小野東スポーツ少年団（兵庫）　５−１　久本ブルーエンジェルス（神奈川）
玖珂少年ク（山口）　７−１　松岡少年ク（大分）
田辺アルファー（京都）　２−１　十和田スリースターズ（青森）
北名古屋ドリームス（愛知）　２３−０　黒沢尻北スポーツ少年団（岩手）
宝木ファイターズ（栃木）　３−２　野洲キッドスポーツ少年団（滋賀）
昭和イーグルス（群馬）　６−４　新潟ＪＢａｌｌ（新潟）
原北ウイングス（福岡）　１−０　野沢少年ク（長野）
宮セネタース少年ク（和歌山）　５−３　戸出西部サンダース（富山）
豊上ジュニアーズ（千葉）　４−３　国分小スポーツ少年団（鹿児島）

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