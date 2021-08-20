高円宮賜杯第４１回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント（全日本軟式野球連盟、東京新聞など主催）は十九日、新潟市のＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟など６会場で、２回戦の１６試合があり、前回準優勝の茎崎ファイターズ（茨城）が順当に勝ち上がった。

関東勢は青梅スピリッツ（東京）、宝木ファイターズ（栃木）、昭和イーグルス（群馬）も勝利。前回４強の豊上（とよがみ）ジュニアーズ（千葉）はタイブレークの延長戦を制した。久本ブルーエンジェルス（神奈川）は惜しくも敗れた。

茎崎ファイターズは投打がかみ合った。二回には川下智也選手（６年）が右翼フェンスを軽々と越える特大の同点アーチ。「全国大会で打ててうれしい」と跳びはねるようにダイヤモンドを一周した。

二十日は３回戦８試合の予定。 （加藤健太）

▽２回戦

多賀少年ク（滋賀） ２０−５ 井原アローズＪｒ（岡山）



茎崎ファイターズ（茨城） ９−２ 大崎ジュニアドラゴン（宮城）

岩見沢南ビクトリー（北海道） ９−２ ＳＮＳク（山梨）

南観マリナーズスポーツ少年団（広島） ７−６ 有馬ク（三重）

レンジャーズ（山形） ６−５ 飯山少年ク（香川）

長曽根ストロングス（大阪） １７−０ 出雲北スポーツ少年団（島根）

青梅スピリッツ（東京） ５−３ 東風平星（沖縄）

小野東スポーツ少年団（兵庫） ５−１ 久本ブルーエンジェルス（神奈川）

玖珂少年ク（山口） ７−１ 松岡少年ク（大分）

田辺アルファー（京都） ２−１ 十和田スリースターズ（青森）

北名古屋ドリームス（愛知） ２３−０ 黒沢尻北スポーツ少年団（岩手）

宝木ファイターズ（栃木） ３−２ 野洲キッドスポーツ少年団（滋賀）

昭和イーグルス（群馬） ６−４ 新潟ＪＢａｌｌ（新潟）

原北ウイングス（福岡） １−０ 野沢少年ク（長野）

宮セネタース少年ク（和歌山） ５−３ 戸出西部サンダース（富山）

豊上ジュニアーズ（千葉） ４−３ 国分小スポーツ少年団（鹿児島）

関連キーワード 学童野球

全日本学童軟式野球大会