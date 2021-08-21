【午前】７時５７分、官邸。敷地内を散歩。１０時２分、閣議。１４分、麻生太郎副総理兼財務相。２６分、河野太郎規制改革担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、井上裕之政策統括官。３６分、河野規制改革担当相。１１時、秋葉剛男国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、森健良外務事務次官。２２分、樽見英樹厚生労働事務次官。３５分、和泉首相補佐官、浅輪宇充国土交通省港湾局長。５０分、坂本哲志１億総活躍担当相、谷内繁内閣官房孤独・孤立対策担当室長。

【午後】１時７分、萩生田光一文部科学相、田村憲久厚労相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相。４７分、萩生田文科相。５８分、アライタ・アリ駐日ジブチ大使の表敬。山田重夫外務審議官同席。２時５１分、鷲尾英一郎自民党衆院議員。３時２１分、沖田芳樹内閣危機管理監、和泉首相補佐官、榊真一内閣府政策統括官、井上智夫国交省水管理・国土保全局長、長谷川直之気象庁長官。４時１分、滝沢裕昭内閣情報官。３０分、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見事務次官、福島靖正医務技監。６時３９分、衆院第２議員会館。７時４１分、東京・元赤坂の迎賓館。東京パラリンピック聖火リレーの集火式に出席し、あいさつ。９時５分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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