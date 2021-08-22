小此木氏「立候補しない」　横浜市長選敗北で

2021年8月22日 23時40分 （共同通信）
　横浜市長選で落選が決まり、取材に応じる小此木八郎氏＝２２日夜、横浜市

　横浜市長選で落選が決まり、取材に応じる小此木八郎氏＝２２日夜、横浜市

　小此木八郎前国家公安委員長は２２日夜、横浜市長選の敗北を受け「もう選挙には立候補しない。どのような形で横浜に貢献できるのか考えたい」と記者団に述べた。
　支援を受けた菅義偉首相に「ありがとうございました」と携帯電話のショートメールを送り、首相から「ご苦労さま」と慰労する返信があったことも明らかにした。

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