【午前】７時５６分、官邸。敷地内を散歩。９時４分、報道各社のインタビュー。１０時２分、国家安全保障会議。

【午後】２時１分、藤井直樹国土交通審議官、長谷川直之気象庁長官。３２分、規制改革推進会議。３時１０分、渡辺由美子厚生労働省子ども家庭局長。３０分、和泉洋人首相補佐官、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、迫井正深医政局長。５０分、若林洋平静岡県御殿場市長。城内実自民党同県連副会長ら同席。４時１分、赤羽一嘉国交相、棚橋泰文防災担当相、榊真一内閣府政策統括官、井上智夫国交省水管理・国土保全局長。２１分、坂井学、岡田直樹両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、和泉首相補佐官、外務省の山田重夫、鈴木浩両外務審議官、長岡寛介中東アフリカ局審議官。５時、田村憲久厚労相、赤羽国交相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見事務次官、福島医務技監。６時１７分、東京・台場のホテル「グランドニッコー東京台場」。東京五輪・パラリンピック組織委員会が主催する国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のパーソンズ会長らの歓迎会合。７時２２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日