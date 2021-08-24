栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十三日、新たに百一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万一千八百五十六人。また県は感染症患者一人の死亡も発表、県内の死亡者は計百人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市五十人、足利市九人、小山市、日光市各八人、栃木市七人、佐野市、鹿沼市各五人、真岡市、那須町、茨城県各二人、矢板市、下野市、上三川町各一人。

また、県と市が二十二日に発表した新規感染者百九十五人の居住地別は、佐野市三十五人、足利市三十一人、小山市二十六人、宇都宮市二十五人、栃木市十六人、那須塩原市十人、真岡市八人、日光市、下野市各七人、鹿沼市五人、那須町、高根沢町、上三川町、茂木町各三人、さくら市、大田原市、茨城県各二人、野木町、壬生町、塩谷町、東京都、千葉県、山形県、石川県各一人。

二十三日までに、佐野市内の事業所の寮で十九人、鹿沼市内の事業所の寮で七人、それぞれ感染を確認し、県は県内百二、百三例目のクラスター（感染者集団）と判断した。

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