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小川町メガソーラー 予定地周辺に希少生物 サシバとホトケドジョウ 自然保護団体「樹木伐採と濁水で生息危機」
小川町で計画されている埼玉県内最大の大規模太陽光発電施設（メガソーラー）の予定地周辺で、絶滅のおそれ...
8月24日
＜新型コロナ＞三郷市が新学期開始延期 来月1日に 校内で感染拡大の恐れ
新型コロナウイルスの感染拡大で児童生徒の感染も増えているとして、三郷市教育委員会は二十三日、二十六日...
＜新型コロナ＞ふじみ野市も小中学校の夏休みを延長
ふじみ野市は二十三日、市内の小中学校の夏休みを三十一日まで延長し、二学期が始まる九月一日以降は分散登...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1332人感染 さいたま市の障害児通所施設で11人陽性、クラスターに
埼玉県内では２３日、新型コロナウイルスの新たな感染者１３３２人と、８０代の男性１人の死亡が発表された...
8月23日
＜ひと物語＞ペット防災、考えよう 猫の避難用ケージを姉妹で開発 山下初子さん、元山信子さん
ヒト二人、イヌ一匹に対し、ネコが三匹。山下初子さん（６０）と元山信子さん（５５）の姉妹にとっ...
＜新型コロナ＞埼玉県で1696人感染、40代男性死亡
埼玉県内では２２日、新型コロナウイルスの新たな感染者１６９６人を発表した。５４日ぶりに１日の...
8月22日