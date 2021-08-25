＜新型コロナ＞栃木県で223人の感染確認

2021年8月25日 07時08分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は二十四日、新たに二百二十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万二千七十九人になった。（小川直人）
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