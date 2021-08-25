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新型コロナウイルスの感染拡大で子どもの感染者が増加するなか、佐野市は二十四日、市立小中義務教育学校の...
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「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」どう違う？ 緊急事態宣言対象を北海道や愛知など8道県も追加へ
緊急事態宣言下の首都圏はじめ全国で新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。政府は２４日、北...
8月24日
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新型コロナウイルスの感染収束の見通しがつかない中、宇都宮商工会議所は、飲食業、宿泊業、小売業など対面...
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コロナ禍で中学生平和親善大使の広島派遣を2年連続中止 宇都宮 15年度の2人がメッセージ動画
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8月23日