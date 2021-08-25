【午前】８時２分、官邸。敷地内を散歩。９時４分、自民党本部。５分、元宿仁同党本部事務総長。２８分、三重県知事選立候補予定者に推薦証渡し。３４分、同党役員会。５５分、官邸。１１時３２分、藤井健志官房副長官補、木原稔首相補佐官。４２分、木原首相補佐官。

【午後】２時、和泉洋人首相補佐官、厚生労働省の樽見英樹事務次官、迫井正深医政局長。３０分、井上信治万博相、和泉首相補佐官、新原浩朗内閣官房国際博覧会推進本部事務局長、畠山陽二郎経済産業省商務・サービス審議官。３７分、井上信治科学技術担当相、和泉首相補佐官、赤石浩一内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長、松尾泰樹文部科学審議官。３時１４分、ハリス米副大統領の夫ダグラス・エムホフ氏の表敬。４２分、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）の野口栄、山崎周二新旧代表理事理事長。５時２分、田村憲久厚労相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見事務次官、福島靖正医務技監。６時３５分、報道各社のインタビュー。７時３３分、東京都新宿区の国立競技場。８時１分、東京パラリンピック開会式。



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