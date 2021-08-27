入江一子さん死去　洋画家

2021年8月27日 07時15分
　入江一子さん（いりえ・かずこ＝洋画家）１０日、老衰のため死去、１０５歳。韓国・大邱出身。告別式は家族のみで行った。喪主は長男潔（きよし）さん。
　４７年に洋画家の三岸節子さんらと共に「女流画家協会」を創立。シルクロードを題材に１００歳を超えても描き続けた。著書に「１０１歳の教科書」など。

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