【午前】７時５４分、官邸。敷地内を散歩。１０時１０分、梶山弘志経済産業相、多田明弘経産事務次官。３３分、梶山経産相。４２分、武田良太総務相、竹内芳明総務審議官。１１時４分、武田総務相。９分、ジャーナリストの田原総一朗氏。２５分、秋葉剛男国家安全保障局長、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。

【午後】１時１分、東京・吾妻橋の墨田区役所。来庁者と写真撮影。併設の「すみだリバーサイドホール」で新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場を視察。山本亨同区長、松島みどり自民党衆院議員同行。１１分、山本同区長と意見交換。松島同党衆院議員同席。３９分、報道各社のインタビュー。２時４分、官邸。３２分、月例経済報告関係閣僚会議。３時、国光文乃自民党衆院議員。４分、永田恭介筑波大学長加わる。３１分、坂本哲志まち・ひと・しごと創生担当相、和泉洋人首相補佐官、高原剛内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官。５時２分、総合科学技術・イノベーション会議。６時２７分、衆院第２議員会館。７時４６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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