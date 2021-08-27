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酸素ステーション4カ所に 療養施設でカクテル療法も 県、561億円補正提出へ
埼玉県は二十六日、入院先が決まらない自宅療養中の新型コロナウイルス患者が酸素投与を受けられる「酸素ス...
8月27日
秩父の宝石、都心にお届け 西武特急で「ちちぶ山ルビー」輸送 秩父で都心グルメ販売も
西武鉄道の特急「Ｌａｖｉｅｗ（ラビュー）」を使い、秩父地域オリジナル品種のブドウ「ちちぶ山ル...
＜新型コロナ＞「妊婦さんに安心感を」 鴻巣、行田、鶴ケ島、白岡、加須、羽生…優先接種広がる
新型コロナウイルスに感染した千葉県の妊婦が入院先が見つからないまま出産し、新生児が死亡した問題を受け...
33校の給食一手に 久喜市、新センターが開所
久喜市内の小中学校全三十三校の給食を調理する学校給食センターの開所式が二十三日、久喜市下清久...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1709人感染5人死亡 クラスターの高齢者施設、8割はワクチン2回接種済み
埼玉県内では２６日、新型コロナウイルスの新たな感染者１７０９人と、４０～８０代の男女５人の死亡が発表...
8月26日
＜新型コロナ＞夏休み延長・分散登校・オンライン 新学期、対応追われる自治体
新型コロナウイルス感染が若年層にも広がる中、埼玉県内の自治体は小中学校の新学期からの対応に追われてい...