笠置侃一さん（かさぎ・かんいち＝公益社団法人「南都楽所（なんとがくそ）」名誉楽頭、奈良大名誉教授）６月２９日、心不全のため死去、９３歳。奈良県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男慎一（しんいち）さん。

雅楽の演奏に長年従事した功績が評価され、１１年度日本芸術院賞を受賞した。南都楽所は奈良市の春日大社に本拠を置く雅楽の楽団。



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