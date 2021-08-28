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入江一子さん（いりえ・かずこ＝洋画家）１０日、老衰のため死去、１０５歳。韓国・大邱出身。告別式は家族...
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増川宏一さん（ますかわ・こういち＝遊戯史研究家）７月１１日、すい臓がんのため死去、９１歳。長崎市出身...
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8月25日